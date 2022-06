Pekelne horúci začiatok týždňa: SHMÚ bije na poplach, platia výstrahy!

V pondelok môžu teploty v niektorých okresoch na západe, juhu a časti východného Slovenska dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy druhého stupňa. Výstrahy druhého stupňa platia pre celý Bratislavský kraj a pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji v čase od 15.00 do 18.00 h.

V týchto okresoch očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 stupňov Celzia. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozorňuje SHMÚ.

Zároveň v pondelok od 14.00 do 18.00 h platí výstraha pred vysokými teplotami aj v niektorých okresoch najmä na strednom, východnom a časti západného Slovenska. Výnimkou sú iba severné okresy. Teplota môže dosiahnuť do 33, miestami až do 34 stupňov Celzia.