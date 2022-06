Matovič riskuje, že mu neprejde žiadne zvýšenie prídavkov: O balíčku chce hlasovať aj bez podpory!

Odmieta kompromis a riskuje, že mu neprejde ani časť jeho miliardového balíčka. Minister financií Igor Matovič (49) sa zaťal a nechce prijať veto prezidentky Zuzany Čaputovej (48).

Tá balíčku vyčítala, že nepomáha všetkým, ktorí to potrebujú, a najmä podľa nej prešiel bezdôvodne v skrátenom konaní. Pomoc ľuďom, ako to prezentuje Matovič, je tak v parlamente ohrozená, keďže viacerí poslanci z OĽaNO avizovali, že opätovne nebudú za balík hlasovať.

V praxi by to znamenalo, že Matovičovi nemusí prejsť ani to, čo prezidentka nenamieta, čiže napríklad 30 eur na dieťa a daňový bonus 70 eur od júla 2022. V čom je problém? Po tom, čo hlava štátu vPoslanci majú možnosť prijať výčitky Čaputovej a schváliť čiastočnú pomoc, a následne v priebehu pár mesiacov opätovne rokovať o celom príspevku 200 eur na dieťa.