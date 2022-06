Ministerstvo obrany na rovinu: Vytvorenie európskej armády je ťažko predstaviteľné

Vytvorenie európskej armády je len veľmi ťažko predstaviteľné. Tvrdí to Ministerstvo obrany (MO) SR.

Poukazuje na to, že v tejto chvíli nie je na stole žiadny konkrétny návrh, ako by mala takáto armáda vyzerať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. Myšlienku spoločnej armády Európskej únie oživila Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE).

"Naše strategické dokumenty - Bezpečnostná stratégia SR, ako aj Obranná stratégia SR jednoznačne hovoria, že hlavným pilierom obrannej politiky SR je NATO, ktoré považujeme za základ európskej bezpečnosti a kolektívnej obrany. Ani v prípade NATO však nehovoríme o spoločnej armáde, ale súbore národných armád, ktoré spolupracujú," vysvetlila hovorkyňa. Ako upozornila, aj Zmluva o Európskej únii (EÚ) umožňuje členským štátom, aby záväzky, ktoré pre nich vyplývajú z členstva v Aliancii, zostali základom ich kolektívnej obrany.

Slovensko podľa rezortu obrany podporuje stupňujúce sa posilňovanie európskej bezpečnosti smerujúce k zvýšeniu schopnosti členských štátov EÚ brániť sa. Zúčastňuje sa preto na obranných iniciatívach v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. "Naším hlavným záujmom je, aby EÚ spolupracovala na koordinácii zvyšovania výdavkov na obranu a budovaní obranných spôsobilostí. Pre Slovensko je dôležité, aby tento proces prebiehal v súlade s obranným úsilím NATO," skonštatovala Kovaľ Kakaščíková.