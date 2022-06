Ruže pomenované po známych ľuďoch a rozprávkových bytostiach? Vo Zvolene majú Buriana, Dubčeka i Snehurku!

Voňavé známe osobnosti, herci, politici, ženské mená, ale aj rozprávkové bytosti. V týchto dňoch lákajú do arboréta vo Zvolene tisíce ruží rôznych farieb.

Oproti minulému roku začali vďaka teplému počasiu kvitnúť skôr, a tak by sa tí, ktorí sa chcú kochať ich nádherou vo vrcholnom rozkvete, mali do arboréta, kde je takmer 4-tisíc kríkov ruží, poponáhľať.„Boli ich rôzne počty, ale v súčasnosti je to takmer 800 odrôd, 80 botanických druhov ruží, to znamená, že to nie sú šľachtené ruže a 3 600 kríkov,“ uviedla vedúca genofondu drevín Ivana Sarvašová.Ruže vo Zvolene majú rôzne ženské mená, ale aj mená známych ľudí, ako napríklad komika Vlastu Buriana, politika Alexandra Dubčeka, herečky Lídy Baarovej, Jana Palacha, rozprávkových bytostí či literárnej postavy Maryčky Magdonovej.Takže ju môže nazvať akokoľvek, ako sa rozhodne,“ dodala s úsmevom Sarvašová.