Unikátny prevoz muža s akútnym infarktom na Slovensku: Za srdce a pľúca mu pracoval takýto stroj!

Spojili sily a vedomosti a podaril sa im unikátny prevoz! Odborníci z F. D. Roosevelta (NFDR) a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) ako prví na Slovensku zrealizovali prevoz pacienta (57) s akútnym zlyhávaním srdca.

Aby muža po infarkte zachránili, potrebovali ho previezť z nemocnice v Martine do špecializovaného ústavu v Banskej Bystrici. Bez 10 kg stroja by to však nebolo možné. Napojili ho na mimotelový krvný obeh, ktorý počas celej 60-kilometrovej cesty pracoval za srdce a pľúca pacienta. Zachránili mu tým život.

Ďalší dôkaz o tom, že na Slovensku máme tých najlepších odborníkov. Tímu lekárov z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa podaril hotový zázrak.Transportným tímom z Banskej Bystrice bol zakanylovaný, napojený na VA ECMO podporu a následne transportovaný do SÚSCCH v Banskej Bystrici,“ informovala Rooseveltova nemocnica na svojom facebooku.Je nutné dôsledné plánovanie a komunikácia medzi jednotlivými nemocnicami, záchrannou službou a krajským operečným strediskom,“ vysvetlil anestéziológ Vladimír Fedorák zo SÚSCCH, ktorý pacienta spolu s anestéziologom Marekom Smoleňákom z NFDR napájal. „Pre organizmus pacienta je to veľký zásah a hrozia viacere komplikácie, napr. krvácanie z veľkých ciev,“ dodal.