Matovič ostro skritizoval správanie prezidentky: Rodičov a deti si vzala za rukojemníkov, ide o pomstu!

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) urobí všetko pre to, aby bol prorodinný balíček v Národnej rade SR prijatý a veto prezidentky Zuzany Čaputovej prelomené.

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Potvrdil, že premiér Eduard Heger (OĽANO) s týmto postojom súhlasí. Matovič je presvedčený, že prezidentka nepodpísala protiinflačný balíček, pretože ide z jej strany o pomstu. Tvrdí, že prezidentka si vzala za rukojemníkov rodičov s deťmi. S jej rozhodnutím "hlboko" nesúhlasí.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš poznamenal, že o tomto balíku už so šéfom OĽANO hovoril a strane prekáža najmä to, že sa nepomáha ľuďom, ktorí nemajú deti, alebo seniorom. Podľa jeho slov Matovičovi garantujú všetkých 11 hlasov, avšak žiadajú podporu na mimoriadne valorizácie dôchodkov a životného minima.

V prípade, že bude budúci týždeň v parlamente prelomené veto prezidentky a tá sa obráti na Ústavný súd SR, Matovič tvrdí, že sa jeho rozhodnutia neboja. "Ak bude ústavný súd rozhodovať tak, ako rozhodoval doteraz, tak rodiny podrží," povedal minister financií s tým, že je potrebné prelomiť veto a nechať rozhodnúť ústavný súd. Obaja diskutujúci sa dotkli aj nárastu cien v krajine. Podľa slov Tomáša na Slovensku prichádza k zdražovaniu už dlhé mesiace a koalícia zatiaľ nič dokopy neurobila a neprináša opatrenia.

Témou bolo aj zvyšovanie platov učiteľov. Podľa ministra, ak niekto hovorí o 200 miliónoch eur nadvýberu daní mesačne, tak netvrdí pravdu. "Mrzí ma, že máme svetový unikát, ministra školstva, ktorý blokuje zvyšovanie platov učiteľov," uviedol Matovič na adresu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Tvrdí, že bude robiť všetko pre to, aby platy v školstve rástli. Zopakoval, že by sa to mohlo financovať zo zvýšených daní, ktoré však liberáli vetujú. Tomáš povedal, že platy učiteľom za ich vlád rástli pravidelne.

V prípade, ak by bol Matovič v parlamente, tak by za odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) nehlasoval. "Aj keby si to zaslúžil," povedal. Zároveň dodal, že Heger je lepším premiérom, ako bol on.

Poslankyne parlamentu Vladimíra Marcinková z klubu SaS a Denisa Saková (nezaradená) sa zhodli zasa na tom, že v protiinflačnom balíčku nie sú zahrnuté najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, pomoc musí byť včasná a adresná. Za prelomenie veta prezidentky nezahlasuje ani poslanec pôsobiaci v PS Tomáš Valášek, povedal jeho stranícky šéf a europoslanec Michal Šimečka. Poslankyňa Monika Kavecká (OĽANO) nevie, či má balíček stopercentnú podporu v klube OĽANO, sama zaň zahlasuje. Práve rodiny s deťmi sú podľa nej najzraniteľnejšou skupinou. Uviedli to v nedeľnej relácii TA3 V politike.

"Z tohto balíka sa vypustili dôchodcovia a pracujúci, ktorých príjem je pod úrovňou 1686 eur v hrubom príjme," skonštatovala Saková. Pokiaľ sa do balíka nezahrnú tieto dve skupiny, poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD ho podľa nej nepodporia. "Nie je pravdou, že ide o protiinflačný balíček," myslí si Marcinková. Chýba jej pomoc pre najchudobnejšie skupiny obyvateľstva, najmä seniorky, ktoré žijú samy, matky-samoživiteľky či jednorodičov. Podporila by návrh na zvýšenie príspevku na bývanie. Nepáči sa jej plošná podpora, pomáha sa tým podľa nej inflácii.

Kavecká deklaruje, že koalícia myslí aj na dôchodcov. Spomenula napríklad vyplatenie 13. dôchodku skôr či valorizáciu dôchodkov. Vláda podľa nej rieši to, čo iní sľubovali. Predmetom balíka je aj tzv. krúžkovné. Šimečka by bol za to, aby sa namiesto neho zvýšili platy učiteľom a zdravotníkom. Podľa Kaveckej prinesie krúžkovné vyššie príjmy aj učiteľom. Saková i Marcinková vidia zdroje na vyššie platy učiteľov v nadvýbere daní.

Konflikty v koalícii vytvára jeden človek, pnutie v koalícii má "meno aj priezvisko", hovorí Marcinková. Šimečka si myslí, že premiér Eduard Heger by mal ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) odvolať. "Pokračovanie tejto vlády, kde Igor Matovič ju de facto riadi, škodí tejto krajine," povedal. Kavecká podotkla, že to nie je také jednoduché, keďže Matovič je aj lídrom hnutia, poukázala na koaličné dohody.

Nedostatok zdravotného personálu podľa Kaveckej treba riešiť systémovými krokmi. Upozornila, že treba motivovať aj zotrvanie starších, skúsenejších zdravotníkov v systéme. Odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) podľa Sakovej poslanci Hlasu-SD podporia, ostatní diskutéri sa postavili za zotrvanie Sulíka vo funkcii.