Marcinková: Koalícia dopláca na predstavu o neomylnosti Matoviča! Na ministra financií sa valí kritika

Koalícia dopláca na akúsi predstavu o neomylnosti ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), myslí si poslankyňa Vladimíra Marcinková (klub SaS). Protiinflačný balíček navyše nepomôže skutočne ohrozeným skupinám obyvateľstva. Uviedla to Marcinková diskusnej relácii TA3 V politike.

„Tento balíček, ktorý bol predstavený a na ktorý od začiatku strana Sloboda a Solidarita upozorňuje že nie je dostatočný, nie je v skutočnosti pomocou, ktorá nám vyrieši aktuálnu situáciu. Je niečím, čo my nemôžeme pustiť ďalej, lebo z neho vypadávajú seniori, pre mňa je veľmi dôležité, že vypadávajú z neho najchudobnejšie skupiny obyvateľstva a to sú najmä seniorky, ktoré žijú samé, to sú matky samoživiteľky, to sú rodiny jedného rodiča," povedala Marcinková. Podľa jej slov je síce pravda, že Eurostat upozorňuje na to že chudobou sú najviac ohrozené rodiny. „Ale aké rodiny? Sú to rodiny jedného rodiča a títo rodičia majú často problém sa zamestnať, takže nemôžeme hovoriť, že sa ich daňový bonus bude 100 percentne týkať," podotkla s tým, že opierať sa o štatistiky, ktoré nie sú pravdivou výpoveďou o skupinách a ktoré je potrebné podporiť, je podľa jej názoru neférové.

„Nie je pravdou, že ide o protiinflačný balíček, aj samotný tvorca tejto myšlienky Igor Matovič (OĽaNO) sa verejne priznal, že ide o časť jeho daňovej revolúcie. Ja si nemyslím, že ide o daňovú revolúciu v tomto prípade," uzavrela.