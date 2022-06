O povinnej tretej hodine telesnej výchovy sa špekuluje už rok: Poslanci ukazujú prstom na Gröhlinga

Poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a Za ľudí vyzvali ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby sa čo najskôr zaviedla tretia hodina telesnej výchovy týždenne na základné a stredné školy.

Členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie a šport 19. mája uznesením žiadali ministra školstva, aby prijal opatrenia na zaradenie tretej hodiny telesnej výchovy. Minister mal následne do 30 dní informovať o krokoch v tejto veci. Gröhling sa však stále nevyjadril. Informoval o tom hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky v tlačovej správe.

„Už je to presne jeden rok, čo prebieha intenzívna diskusia ohľadom telesnej výchovy. Výsledky odborníkov, ktorí sa na júnovej konferencii z minulého roka zhodli na tom, aby bola čo najskôr prinavrátená tretia hodina telesnej výchovy a aby do troch rokov mali deti na školách ďalšie dve hodiny pohybových aktivít do týždňa, ostali do dnešného dňa zo strany ministerstva odignorované,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera (OĽANO) s tým, že k uzneseniu školského výboru na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy boli priložené aj podporné stanoviská z ministerstva zdravotníctva, obrany a vnútra. „Vzhľadom na stúpajúci výskyt obezity a cukrovky, ako aj sedavého spôsobu života, ale aj z pohľadu dvoch rokov pandémie, považujeme zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy ako nevyhnutný krok pre zdravie našich detí,“ dodal Kučera.

Navyše v posledných týždňoch nebolo možné prediskutovať uznesenie na navrátenie tretej hodiny telesnej výchovy na koaličných radách, keďže strana Sloboda a Solidarita sa ich nezúčastňuje. „Budem preto žiadať pána vedúceho úradu vlády, aby zaradil tento bod do programu na rokovanie najbližšej vlády,“ uzavrel Kučera.