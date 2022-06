Požiar pochoval symbol majstrovstiev sveta, dojemné slová Tatranca Mira: Pred očami mi odchádzala mladosť

Legendárne miesto sa im aj napriek obrovskej snahe zachrániť nepodarilo.

Viac ako 50-ročný Hotel MS 70 v Novom Smokovci je po piatkovom požiari už len minulosťou. Ani nie dve hodiny stačili na to, aby drevená budova zhorela do tla. Hotel bol síce roky nefunkčný a svoje dobré roky mal už za sebou, no taký rýchly koniec nikto nečakal. Hasiči v Poprade dostali v piatok okolo šiestej podvečer hlásenie o požiari drevenej budovy v Novom Smokovci.

Plamene boli tak mohutné, že ich bolo vidieť až z Popradu. „Na miesto prišli všetky naše cisterny a aj cisterny z troch dobrovoľných hasičských zborov, z Mlynice, zo Štrby a z Batizoviec. Po príchode bol objekt už vo štvrtom štádiu požiaru,“ povedal riaditeľ popradských hasičov Ondrej Šproch.

Silné sálavé teplo bolo aj na vzdialenosť viac ako desať metrov na nevydržanie a plamene šľahali do výšky viac ako 20 metrov. Pri hasení sa zranil jeden hasič a bol ošetrený privolanou záchrankou. Legendárnu stavbu, žiaľ, plamene zakrátko pohltili úplne. „Budova sa už nedala v žiadnom prípade zachrániť. Snažili sme sa uchrániť okolité budovy rozvinuli sme tri prúdy, aby sa oheň nerozšíril do okolitého lesa. Nakoniec sa nám to podarilo. Teraz už len budeme kontrolovať požiarovisko, možno tu budeme až do rána,“ skonštatoval veliteľ zásahu Marián Lopuch a vzápätí bol odvolaný na kontrolu objektu termokamerou.

Vysoká škoda

Jednou z vyšetrovacích verzií je aj to, že za príčinou mohutného požiaru je neopatrné zaobchádzanie s otvoreným ohňom. V nefunkčnom hoteli sa totiž zdržiavali bezdomovci a deň predtým ich odtiaľ vyháňali. Vyšetrovateľ požiaru sa o možných príčinách veľmi nechcel vyjadrovať. „Objekt bol odpojený od elektriky, plynu aj vody. Čo bolo príčinou tak mohutného požiaru, budú zisťovať experti z Požiarnotechnicko expertízneho ústavu a krajskí kriminalisti, lebo je to veľmi vysoká škoda,“ skonštatoval. Podľa našich zistení je jej výška pol milióna eur.