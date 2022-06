Nenechajte si pokaziť letnú dovolenku! Nepríjemnosť, ktorú zažije mnoho Slovákov

Straty dokladov v zahraničí sú jedným z najčastejších konzulárnych úkonov. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus pred letnou turistickou sezónou 2022.

Riaditeľ konzulárneho odboru rezortu slovenskej diplomacie Igor Pokojný povedal, že v prípade problémov, medzi ktoré patrí napríklad aj strata dokladov, je potrebné kontaktovať políciu, prípadne turistického delegáta. "Doklady môžu byť zneužité na pôžičku alebo na krádež identity," povedal. V druhom prípade, keď si občan vybavuje doklady na zastupiteľskom úrade, tak bude podľa slov Pokojného potrebné doložiť stratu dokladu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje, že veľvyslanectvo môže pri strate, odcudzení alebo ukončení platnosti dokladu vydať náhradný doklad potrebný pre návrat domov.

Klus upozornil, že nie všetky krajiny sú také bezpečné ako Slovenská republika. Poukázal na to, že mnoho Slovákov situáciu podceňuje a aj preto dochádza ku krádežiam dokladov. "My odporúčame si vždy urobiť kópiu cestovných dokladov. Má to dva významy. Prvý, ak vám ukradnú doklady, tak môžete ľahšie preukázať svoju totožnosť. Druhá vec, keď ste na pláži, tak vám stačí kópia cestovného dokladu," povedal Pokojný.

Ako doplnil, v prípade, že polícia turistov vyzve, aby sa preukázali iným dokladom, tak sa dá prejsť k ubytovaniu a preukázať sa originálom. "Je to omnoho menšia komplikácia, ako riešiť krádež," dodal.