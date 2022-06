Slovensko má nedostatočnú víziu digitálnej transformácie: Z tejto krajiny by sme si mali brať príklad!

Slovensko nemá dlhodobú víziu digitálnej transformácie krajiny nad rámec volebného či programového obdobia.

Zhodli sa na tom prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš a štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ján Hargaš. Naopak, Estónsko, kde je už 99 percent verejných služieb digitalizovaných, je príkladom, ako môžu moderné technológie uľahčovať život, šetriť čas a peniaze.

„Dlhodobo presadzujeme odpojenie sa od papierového sveta do sveta digitalizácie, no víziu zatiaľ nemáme, aj keď na to dlhodobo tlačíme. Mala by to byť zásadná strategická téma, pretože je to téma o dobre riadenom štáte, a treba jej preto venovať adekvátnu pozornosť,“ upozornil Fitoš na konferencii Jarná ITAPA. Hargaš nie je za prípravu koncepčných dokumentov, skôr je zástancom dodávok. Potvrdil, že dlhodobá vízia digitálnej transformácie na Slovensku neexistuje.

V Estónsku sa dá vybaviť online skoro všetko, napríklad aj svadby, rozvody, prihlášky do škôl, kúpa auta, vodičské preukazy či štart podnikania. „Neexistuje nič, čo by sa nedalo vyriešiť online,“ povedala na IT konferencii poradkyňa pre digitálnu transformáciu v organizácii e-Estonia Erika Piirmets. „A keďže nie sme veľkou krajinou, v technológiách a inováciách chceme napredovať, pričom si uvedomujeme, že digitálna transformácia nie je ani tak otázkou technológií, ale predovšetkým ľudí, ktorí by ju mali bezpečne využívať,“ pokračovala.

Estónsko ušerí ročne len na digitálnom podpise dve percentá svojho hrubého domáceho produktu, resp. 1 400 hodín štátneho zamestnanca. „Estónsko je malá krajina s relatívne malým rozpočtom. Nedostatok financií nás podnietil k tomu, aby sme sa začali zaoberať digitálnou transformáciou,“ priblížila Piirmets. „Začali sme s ňou už v 90-tych rokoch a dnes sme aj vďaka nej najrýchlejšie rastúcou postsovietskou krajinou,“ dodala odborníčka.