Šeliga prehovoril o zvýšení platov učiteľov, povedal o koľko: Problém vidí len v jednej veci

Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) považuje zvýšenie platov učiteľov o 10 percent za reálne. Najskôr by k zvýšeniu mohlo dôjsť v septembri. Uviedol to v diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS.

„To je 180 miliónov eur a ja si myslím, že štát si to dnes môže dovoliť," uviedol Šeliga. Za najväčší problém však považuje konflikt medzi ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) a Richardom Sulíkom (SaS) „Všetci uvedomujeme, že potrebujeme zvýšiť platy aj vo verejnej správe, aj učiteľom, aj lekárom aj zdravotným sestrám, ošetrovateľom. No my sme zaseknutí pre veto prezidentky," dodal poslanec. „Ja si myslím, že ak dnes Igor Matovič vie, že nemá 76 hlasov a chce veto prelomovať a nemá hlasy, tak potom sa už nemôžeme baviť o tom, že tu ide niekomu o rodiny. To je len politický súboj," podčiarkol Šeliga.

Poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) verí, že sa táto otázka podarí vyriešiť do septembra. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy. Opozičný poslanec Richard Takáč (Smer-SD) vyčíta vláde nedostatočnú pomoc a neprinášanie riešení.

Poslanci sa zhodli, že aby sa mohlo pomôcť ľuďom, treba zvýšiť niektoré dane. "Je úplne legitímne sa baviť o hazarde, liehu," myslí si Šeliga. Pripúšťa však aj zníženie niektorých daní. Spomenul aj návrh koaličnej SaS na zrušenie koncesionárskych poplatkov, sám však takúto ambíciu nemá. Takáč navrhuje napríklad zvýšenie daní pre bohaté firmy.