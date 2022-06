Sulík šokoval vyjadreniami o energiách: Koľko si priplatíme za plyn v 2023?! Ako to vidia odborníci

Sú tieto čísla definitívne a reálne?! Minister hospodárstva Richard Sulík (54) predstavil, aké ceny by mali domácnosti platiť od budúceho roka za plyn.

Tí, ktorí podpíšu zmluvu na 4 roky, by si mali priplatiť na faktúre o 34 % a tí, ktorí sa rozhodnú len pre ročnú viazanosť, o 59 %. Analytici však hovoria, že Sulíkove prepočty sú za súčasnej situácie nereálne. Ako k týmto číslam minister prišiel, netuší ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý má v tomto prípade konečné slovo. S akými scenármi musíme počítať?!

Už dlhé týždne počúvame, že plyn od budúceho roka zdražie minimálne o 100 %. Aj preto nové čísla, s ktorými prišiel minister hospodárstva Richard Sulík, vyznievajú podľa odborníkov trochu ako z ríše snov. Pre domácnosti vzrastú podľa šéfa rezortu hospodárstva oveľa menej, a to od 34 až po 59 %. „Keď zákazník uzavrie zmluvu na štyri roky, porastie cena plynu pre domácnosti o 20 % plus inflácia, ktorá je 12 %,“ povedal Sulík.

To znamená, že zo súčasnej ceny 43 eur za megawatthodinu (MWh) vrátane prepravy, distribúcie a DPH vzrastie koncová cena pre zákazníkov na 57 eur. V ďalších rokoch kontraktu by sa cena mala zvyšovať už iba o infláciu,“vysvetlil Sulík s tým, že druhá možnosť je dohodnúť odber iba na jeden rok, pokiaľ odberateľ očakáva, že sa cena plynu po čase výraznejšie zníži, a nechce podpísať zmluvu na štyri roky. V tom prípade sa mu zvýši cena plynu o 42 % plus inflácia.

Bude dotovať stratu štát?!

Podľa odborníkov sú aj pri najoptimistickejších scenároch tieto ceny nereálne. Vysvetliť sa to dá len tak, že straty bude vykrývať štát. „V minulosti bol SPP kritizovaný, keď za Fica a Pellegriniho predával plyn lacnejšie domácnostiam ako nakupoval a vyrobili kumulovanú stratu 400 miliónov, tak uvidíme, či sa to nebude opakovať,“ hovorí odborník na energetiku Karel Hirman. Ministerstva financií sme sa preto pýtali, či s alternatívou vykrývania prípadných strát ráta. „MF SR nemá žiadne bližšie informácie k tejto problematike,“ odpísali z tlačového oddelenia.