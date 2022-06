Tragédia v Handlovej otriasla každým: Čo robiť pri požiari? 6 zásad, ktoré vám môžu zachrániť život

Neuveriteľná tragédia v Handlovej otriasla každým. Nočný požiar bytového domu si vyžiadal straty nielen na majetku a zdraví, ale aj na životoch. Väčšina obetí zrejme skonala v zadymených priestoroch.

Ako sa zachovať, keď vo vašom obydlí horí? Hoci je každý požiar špecifický, odborník na bezpečnosť a požiarnu ochranu Michal Kačmár zo spoločnosti Haspo nám dal niekoľko univerzálnych rád, ktoré by ste mali poznať.

V hustom dyme človek prežije do desať minút

Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža

Splodiny horenia v domácnosti obsahujú jedovaté plyny, podobné tým vojnovým. Nadýchaním sa sťažuje dýchanie, poškodzujú sa pľúcne mechúriky. Potom, oheň spaľuje kyslík. Keď klesá objem kyslíka, stúpa objem oxidu uhličitého, ktorý je tiež už jedovatý v koncentrácii nad 5% a človek zomiera o 10 až 15 minút. No a oxid uhoľnatý obsadzuje hemoglobín, takže sa nemôže naviazať kyslík a nastáva zastavenie bunkového dýchania. Nadýchnutie dymu môže spôsobiť aj kŕč, čím sa uzavrú dýchacie cesty a človek sa udusí. Je to kombinácia rôznych možností. Ak je dym hustý, že cez neho nie je ani vidno, človek zomiera do 5 až 7 minút.

Nikdy sa do požiarom ohrozeného domu po nič nevracajte

Slavka Lešičková z odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Vplyvom požiaru a splodín horenia môže dôjsť k strate orientácie, vedomia alebo k zrúteniu konštrukcií stavby. Ak je schodisko zadymené, neotvárajte dvere bytu a nevstupujte do chodby bytového domu. Keď teda ostávate v byte, nezdržujte sa v tých miestnostiach, cez ktoré prestupuje inštalačná šachta, teda nezdržiavajte sa v kúpeľni alebo na toalete, keďže inštalačná šachta predstavuje pre požiar komín, cez ktorý sa môže šíriť.

Čo ak si sused robí z bytu skládku?

Róbert Bános, advokát

V zmysle Občianskeho zákonníka platí, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, hlukom či prachom. Správca bytového domu je ako zástupca vlastníkov oprávnený požadovať od vlastníka odstránenie vecí zo spoločných priestorov. V prípade nerešpektovania výzvy možno vypratanie spoločných priestorov žiadať súdnou cestou.