Partia vodákov trhla na Malom Dunaji nový slovenský rekord: Neuveriteľný čas! Ako sa im to podarilo?

Za jeden deň splavili celý Malý Dunaj! Túto neuveriteľnú, 128-kilometrovú trasu z Bratislavy do Kolárova, ktorá turistickým splavovaním trvá 5 až 7 dní, zvládla partia piatich vodákov za necelých 12 hodín. Nový rekord je tak na svete! Organizáciu prebral Peter Petrík (50), vodák telom i dušou a podpredseda OZ Klub Malý Dunaj. Čo všetko ich čakalo a ako sa im to podarilo?

Myšlienka splaviť celý 128-kilometrový tok Malého Dunaja z Bratislavy až do Kolárova za jeden deň vznikla ešte minulý rok. „Autorom je Jaroslav Held, jeden z posádky vodákov. Ľudia si zvyknú dávať méty, ktoré chcú dosiahnuť. Vytvorila sa tak posádka piatich nadšencov, ktorí si povedali, že to spolu skúsia. Všetci sa poznajú z našich akcií, z ktorých je jednou aj Malodunajský vodácky maratón, a tak teda poznajú aj svoje schopnosti. Aby také niečo dosiahli, musia mať nielen dobré fyzické schopnosti, dlhoročné vodácke skúsenosti, ale aj správne nastavenú hlavu,“ opisuje autor tejto myšlienky Peter, ktorý spolu so synom prevzal organizáciu, technické aj materiálne zabezpečenie celej akcie.

„Väčšinou ľudia splavujú kratšie úseky. Splaviť celý Malý Dunaj od Bratislavy do Kolárova je rarita. Turistickým splavovaním to trvá 5 - 7 dní. Ak sa teda rozhodla naša posádka splaviť túto nížinnú rieku za jeden deň, je to veľká výzva, keďže boli rozhodnutí o splav v čo najkratšom čase,“ dodáva.

Cez únavu aj bolesti

Pre zápis do knihy slovenských rekordov však museli splniť viacero podmienok. „Pri štarte v Bratislave a v cieli v Kolárove bolo prítomných 8 svedkov, ktorí svojimi podpísanými vyhláseniami potvrdili čas štartu a čas príchodu posádky do cieľa. Do kanoe sme osadili GPS zariadenie, a tak mohli počas celého dňa kontrolovať polohu posádky,“ vysvetľuje Peter. „Dve sprievodné autá čakali na dohodnutých miestach, kde sa zaznamenal čas, urobila foto a videodokumentácia. V prípade, že posádka potrebovala trochu času na oddych, meral sa aj čas prestávok, aby sme vedeli vypočítať čistý čas,“ pokračuje Peter.