V slovenskej dedinke spustili nevšednú novinku: Tu si zalyžujete aj v lete

Na lyžiach už aj v lete! Milovníci zimných športov si prídu aj v tomto ročnom období na svoje a nemusia čakať, kým napadne prvý sneh. V obci Látky (okr. Detva) v areáli Hotela Zerrenpach včera prvýkrát otvorili letnú lyžovačku, a teda letnú lyžiarsku sezónu. Na Slovensku ide o úplnú novinku, sprístupnenú aj širokej verejnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Už aj v lete si športovci môžu zalyžovať na svahu a nepotrebujú na to ani sneh. Obec Látky (okr. Detva) sa spojila s miestnym hotelom a podporou od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý prispel sumou 20-tisíc eur, prišli s novinkou v podobe letného lyžovania. „Rozhodli sme sa vybudovať letné lyžiarske stredisko, pretože v zime tu máme mnoho lyžiarov a chceli sme im tento šport sprístupniť aj v lete,“ ozrejmil Radovan Sivok, riaditeľ hotela Zerrenpach s tým, že aktuálne majú k dispozícii 13 lyží s kompletným vybavením - lyžiarky, palice, prilby a chrániče. „Záujemcovia sa môžu lyžovať každý víkend. V prípade záujmu je k dispozícii aj inštruktor,“ doplnil riaditeľ.

Podľa starostu Látok Mária Kubiša zvládne letné lyžovanie každý. „Pomôže to aj návštevnosti nášho regiónu, pretože ide o raritu, ktorú ponúka jediné stredisko na Slovensku. Určite prilákame turistov z iných okresov a možno aj štátov,“ potvrdil starosta, ktorý si sám vyskúšal lyžovanie aj s manželkou Evou. „Čakala som, že to bude ťažšie. Ľudia sa teda nemusia báť, nie je to až také rýchle. Je to špecifický šport podobným kolieskovým korčuliam,“ povedala so smiechom Evka. Na špeciálne lyže sa postavil aj podpredseda BBSK Ondrej Lunter, pre ktorého to bol obrovský adrenalín a odporúča to vyskúšať každému. „Je to podobné bežeckému lyžovaniu, no treba poriadne udržať rovnováhu,“ dodal Lunter.