Fico o možnom vstupe Ukrajiny do EÚ: Neuveriteľné, čo o vojnou sužovanej krajine povedal!

Odporúčanie Európskej komisie (EK) udeliť kandidátsky štatút Ukrajine označil líder Smeru-SD Robert Fico za politické rozhodnutie, samotný vstup krajiny do Európskej únie je podľa neho otázka dlhých rokov. Ukrajinu označil za najskorumpovanejšiu krajinu, ktorú riadia zbohatlíci.

"Je to čisto politické rozhodnutie, ktoré nemá v tomto okamihu žiadny význam komentovať. Ale jedna vec je odporúčanie Európskej komisie, druhá vec je postoj veľkých štátov," povedal. Tie podľa neho jasne naznačujú, že nie sú nadšené tým, aby sa Ukrajina okamžite stala členom Únie.

"Je to krajina, ktorá je v hroznom stave. Ak si myslíte, že Francúzi, Nemci a ďalší sú pripravení za každú cenu zase zo spoločných peňazí ísť do ďalšieho štátu a pomáhať, ste na veľkom omyle. Politické gesto je urobené, ale realita vstupu do Únie je otázka dlhých rokov," uzavrel.

Členovia EK v piatok pod vedením predsedníčky komisie Ursuly von der Leyenovej hlasovali za udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a Moldavsku. Gruzínsko musí podľa šéfky eurokomisie jasne potvrdiť svoje európske smerovanie a odhodlanie k reformám, preto EK navrhuje tejto krajine poskytnúť európsku perspektívu a v neskoršom posúdení sa vrátiť k rozhodnutiu, či si zaslúži aj kandidátsky štatút.