Pellegrini čakal od Sulíka lepší výkon: Radšej by však odvolával niekoho iného

Návrhom na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie sa poslanci zaoberali od štvrtkového popoludnia na mimoriadnej schôdzi. Diskusia by mala pokračovať ďalšie dni, a to vždy po prerokovaní termínovaných bodov z riadnej 66. schôdze.

V závere dňa vystúpil v rozprave aj nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Ten poukázal na postavenie Sulíka, ktorý je zároveň aj vicepremiérom pre ekonomiku. Očakával by preto od neho "lepší výkon" v krízových časoch. Schôdza však podľa neho mala byť skôr o odvolávaní premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). "Je to on, ktorý radi tento spolok amatérov neschopných pomôcť ľuďom, ktorí žijú na Slovensku," dodal.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) reagovala s tým, že sa odvoláva minister, ktorý podľa jej slov zastropoval ceny energií, znížil závislosť od Ruska či zabezpečil dostatok energií. Pellegrinimu odkázala, že je neobjektívny a politikárči.

Vo štvrtok vystúpil ako predkladateľ v pléne aj Robert Fico (Smer-SD), ktorý predstavil dôvody na odvolanie Sulíka. Do diskusie sa zapojil aj samotný minister hospodárstva. Písomne je do rozpravy k návrhu na odvolanie Sulíka z funkcie ministra prihlásených ešte sedem poslancov. Následne budú mať možnosť prihlásiť sa ešte ústne.

V piatok (17. 6.) od 9.00 h by sa mali poslanci venovať viacerým správam, napríklad správe Národnej banky Slovenska či správe o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ak sa diskusia k nim stihne ukončiť skôr, bude pokračovať aj diskusia k odvolávaniu Sulíka. Rokovať sa v piatok má len do 14.00 h.