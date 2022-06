Preživší z bytovky hrôzy: So slzami v očiach prehovorili o tom, ako unikali z horiaceho pekla

Druhý raz sa narodili!

O obrovskom šťastí môžu hovoriť tí, ktorým sa z horiacich priestorov bytovky v Handlovej podarilo vyviaznuť bez zranení. So slzami v očiach a trasúcim sa hlasom prehovorili, čo zažívali, keď spozorovali, že plamene šľahajú k dverám ich bytov a aké nekonečné hodiny hrôzy zažívali, kým ich hasiči vytiahli z miesta tragédie.

Všade bol krik, panika a plačúce deti

Na obrovský požiar doplatili aj Marta (70) s neterou Luciou (38). Obe bývajú na prvom poschodí. „Zobudili sme sa na obrovský rachot. Všade bol krik, panika, psy štekali, deti plakali, nevedela som, čo sa deje. Vyšli sme von a všade hasiči. Už sme cítili aj dym a okamžite sme išli von. Už sme len so slzami v očiach pozerali, ako horí. Okná na chodbách boli vylámané na vrchných poschodiach, aby sa dalo dýchať, niečo neskutočné,“ opisuje Marta, ktorá dodáva.

„Cítiť aj u nás doma dym, no najviac máme všetko poničené vodou. Podlahy mokré, pláva nám tam všetko, neviem, čo budeme robiť a ako sa to dá do poriadku. Zobrali sme najnutnejšie veci a odchádzame k sestre. Kedy sa vrátime, netušíme,“ uzavrela so slzami v očiach.