Sulík reaguje na Ficove slová počas rokovania o návrhu na odvolanie: Len straší Slovensko!

Predseda strany Smer-SD Robert Fico len straší Slovensko. Povedal v parlamente odvolávaný minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na margo Ficových vyjadrení o možnom kupovaní pohonných látok na prídel už na jeseň.

„Slovnaft nebude odstavený a slovenský trh bude zo strany bratislavskej rafinérie uprednostnený,“ zdôraznil Sulík s tým, že v prípade potreby má Slovensko zásoby ropy a ropných produktov na 127 dní.

Minister priznal, že by vláda mala robiť viac v otázke cien benzínov a nafty. Problémom je podľa Sulíka blokovanie vymenovanie nového šéfa Protimonopolného úradu SR zo strany ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). "Ak bude mať protimonopolný úrad nové vedenie, dalo by sa niečo robiť aj s cenami pohonných látok. Podrobnosti uvádzať nebudem," dodal Sulík.

Za odvolávaním ministra hospodárstva vidí predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) len snahu opozície vrátiť štát do rúk mafie. „Pán Fico, už dva roky sa snažíte o rozvrat a prinášate do tejto spoločnosti zlobu. Chcete sa silou mocou vrátiť k moci a každý súdny človek to vidí a rozumie tomu, ale naša vláda oslobodila tento štát od mafie, ktorú ste tu dlhé roky chovali,“ konštatoval premiér Eduard Heger.