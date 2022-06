Unikátna operácia na Kramároch! Dianka má dôvod na radosť: Takto jej zachránili nožičku s nádorom

Zachránili jej nohu! Lekári Národného ústavu detských chorôb nahradili Dianke (9) z Oravy kosť na ľavej nohe, ktorú jej napadol benígny nádor, zdravou kosťou z druhej nôžky. Počas tejto unikátnej operácie vyňali ihlicu zo zdravej nožičky.

Táto kosť nemá v podstate žiadnu nosnú funkciu pre dolnú končatinu a nahradili ňou poškodenú píšťalu, ktorú vzhľadom na progresiu ochorenia museli odstrániť takmer celú.

Hrozivá diagnóza sa začala u Dianky celkom nenápadne. „Dcérka mala asi sedem mesiacov, keď sme si všimli hrčku na ľavej nožičke. Najskôr sme si mysleli, že sa niekde udrela, ale keď neskôr začala chodiť a spadla, vždy veľmi plakala, mala bolesti a časté zlomeniny. Absolvovali sme mnohé vyšetrenia, až sme sa napokon dostali na ortopedickú kliniku,“ prezradila teraz už šťastná Diankina mama Marcela.

V Bratislave sa dievčatko dostalo do ambulancie k mladému lekárovi Matúšovi Halasovi. „Predostrel som jej diagnózu s možným riešením profesorovi. Ten povedal, že by to bolo možné, tak som zorganizoval operáciu,“ opísal ambiciózny mladý lekár.

Vynikajúci výsledok

Náročná operácia trvala päť hodín, čo bolo aj tak menej, ako predpokladal profesor Milan Kokavec s celým tímom odborníkov. „Operácia sa podarila ešte lepšie, ako sme očakávali. Technicky to bolo veľmi dobre pripravené, aj anatomické pomery boli také dobré, že sme dokázali zasunúť tenučkú kosť do hrubšej, takže máme fixáciu hore aj dole 2 centimetre. Tak je väčší predpoklad, že sa to správne vyhojí. Takisto sa podarili úspešne našiť cievy. To, čo sme my spravili ako sochári, sa podarilo oživiť doktorovi Pálenčárovi. Dôležité je povedať, že kosť bude rásť a postupne do 4 rokov zhrubne,“ povedal s úsmevom profesor.