Mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie Sulíka: Fico na ministrovi nenechal nitku suchú!

Národná rada (NR) SR odštartovala vo štvrtok popoludní rokovanie o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie. Žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer-SD.

Minister hospodárstva Richard Sulík totálne zlyhal, keď nedostatočne tlačil na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) pri rokovaniach o ruskej rope. Vyhlásil to vo štvrtok poslanec a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico počas mimoriadnej schôdze.

Fico poukázal na to, že slovenský predseda vlády súhlasil so šiestym balíkom sankcií voči Ruskej federácii, na ktorých sa nedávno dohodla Európska únia (EÚ) a ktoré sa týkajú aj oblasti dovozu a spracovania ruskej ropy. Sulík podľa neho nevytvoril dostatočný tlak na premiéra pri rokovaniach o rope. "Minister hospodárstva, do portfólia ktorého partia tieto odborné témy, totálne zlyhal," zdôraznil Fico.

Zároveň poznamenal, že podľa vyjadrení v nemeckom týždenníku sankcie proti Rusku nezasiahnu USA, najväčší profit budú mať Čína a India a najpoškodenejšia bude Európa a EÚ. Skonštatoval, že politická vôľa veľkých západných krajín, ku ktorým sa pridala aj súčasná slovenská vláda, teda vôľa "za každú cenu" poškodiť Ruskú federáciu, tlačí európsku ekonomiku "do kúta".

To, čo sa udialo v Bruseli zo strany slovenskej vlády, je podľa neho "fatálne zlyhanie", pretože "úmyselne poškodili slovenskú ekonomiku a slovenské domácnosti". Kritizoval, že prijímali rozhodnutia bez konzultácií s predstaviteľmi zainteresovanej verejnosti. Zdôraznil tiež, že "našťastie" je v súčasnosti témou len ropa a netreba hovoriť aj o plyne. Pýtal sa, kde je odpoveď vlády na "katastrofický" scenár zvyšovania cien plynu.