Blahovi zrušili najobľúbenejšiu aktivitu, teraz neprestáva prekvapovať: Otvorený list Facebooku!

Poslanec a podpredseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Ľuboš Blaha sa ohradil voči dôvodom, prečo mu tento týždeň na sociálnej sieti Facebook odstránili jeho stránku. Tieto dôvody sú podľa poslanca nepravdivé. Blahova stránka mala vyše 170-tisíc sledovateľov.

„Ak by existovali regulárne verejné spôsoby opravných prostriedkov a odvolacích procesov, kde by som dostal možnosť obhájiť svoju pravdu, nezablokovali by ste ma. Takto ste len ako súkromná firma využili svoje represívne nástroje, aby ste sa na žiadosť slovenských vládnych politikov zbavili nepohodlného opozičného politika,“ napísal poslanec Blaha v otvorenom liste adresovanom sociálnej sieti. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.

Blaha mal šíriť nenávisť, pretože prirovnával amerických občanov k „psom“. Podľa politika ide o lživé obvinenie. „Keď som používal výraz ,americký mopslík’ či ,americký hafan’, vždy som ním označoval slovenských vládnych politikov, ktorí sa úslužne a servílne správajú k administratíve USA, či už je to prezidentka Čaputová, minister obrany Naď alebo minister zahraničia Korčok,“ uviedol Blaha.

Za nezmysel označil, že mal šíriť nebezpečné dezinformácie o zdraví. „Moje názory na očkovanie proti covidu sú legitímne a vždy som sa opieral o význačných vedcov, či už nobelistu Montagniera alebo slovenského onkológa Dr. Lakotu. V tomto jedinom prípade ste ma však upozornili na konkrétne porušenie vašich pravidiel a odvtedy som na vašej sieti názory Luca Montagniera nešíril, čo len potvrdzuje, že som mal záujem o férovú spoluprácu a boli ste to naopak vy, kto mi neskôr nebol ochotný konkretizovať údajné porušenia vašich pravidiel,“ napísal podpredseda Smeru-SD.