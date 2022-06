Záchranára Róberta prekvapila šelma na turistickom chodníku: Detaily hrozivého stretu s medveďom

Ďalší stret s medveďom! Tentokrát šelma ohrozovala v stredu podvečer horského záchranára z Oblastného strediska Veľká Fatra v obľúbenom stredisku Donovaly neďaleko Banskej Bystrice.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Róbert prišiel do kontaktu pravdepodobne s medvedicou, ktorá má tohtoročné mláďatá a on sa zachránil tým, že vyliezol na strom. Utrpel však tržné poranenie na hlave dlhé asi 12 centimetrov a na ošetrenie ho do banskobystrickej nemocnice prevážal záchranársky vrtuľník. Zranenia neboli našťastie vážne a záchranár bol už vo štvrtok v práci, kde pomáhal svojim kolegom.

Horský záchranár našťastie ku kontaktu so šelmou neprišiel a hlavu si poranil zrejme o skalu, keď sa snažil dostať pred zvieraťom do bezpečia. Pred medveďom unikal približne 100 metrov a k incidentu prišlo na turistickom chodníku, ktorý v zimnom období využívajú skialpinisti. K stretu došlo v čase, keď sa záchranár počas služby vracal po turistickom chodníku z Novej hole, kde bol na stanici pre potrebný materiál, aby mohol opraviť veterný rukáv na určenie smeru vetra na meteostanici.

Najskôr zbadal mláďatá, potom počul fučanie a medveďa, ktorý sa za ním rozbehol. „Kolega popisuje, že medveď bol asi 2 či 3 metre od neho. Dobré v tom celom bolo, že sa mu podarilo vyliezť na strom. Pritom sa však potkol, spadol do trávy, kde boli zrejme kamene a spôsobil si tržnú ranu na hlave. Žiadal nás o pomoc. Hovoril, že krváca a necíti sa vôbec dobre,“ uviedol záchranár Tomáš Hvizda s tým, že dvaja horskí záchranári so psom a sprejmi proti medveďovi mu išli na pomoc a zakrvaveného kolegu našli na strome. Rýchlo ho ošetrili a následne bol prevezený na urgentný príjem do nemocnice.

„V tomto prípade išlo o veľmi blízky kontakt s medveďom. Bolo to na vzdialenosť dva či tri metre. V minulosti sa napríklad v Západných Tatrách stalo, že kolegovia museli určitý čas počkať pokiaľ medveď prejde a keďže to bolo na záchrannej akcii, nemohli to ako sa povie „odpískať“. Žijeme tu s nimi,“ dodal Tomáš Hvizda s tým, že aj on sa nedávno stretol počas služby, keď bol v teréne so svojím psom Blackom, s medveďom. Zazrel však len medvieďa a radšej rýchlo z toho miesta odišli. Nevylučuje, že práve toto medvieďa je potomkom medvedice, s ktorou sa v stredu stretol jeho kolega.