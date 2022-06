Chlapčeka delili od tragédie iba centimetre: Vypadol školák z traktora priamo na kosačku?!

Takmer sa to skončilo tragédiou.

V pondelok popoludní pri kosení trávy na dvore sa dostal do kontaktu s kosačkou len 7-ročný chlapček. Podľa My Orava sa tak malo stať po tom, ako údajne vypadol z traktora. Školáka prevážal do nemocnice vrtuľník, hospitalizovaný je na oddelení intenzívnej medicíny. K nešťastiu došlo v pondelok, malého školáka okamžite ratovali zdravotníci.

„Vážne zraneného chlapca pri vedomí prebrala posádka vrtuľníka na futbalovom ihrisku v Hruštíne. Letecká záchranná služba ho previezla na oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny do nemocnice v Martine,“ informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopjaková.

Chlapca vzali do vrtuľníka v stabilizovanom stave. „Je hospitalizovaný na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Martine Katarína Kapustová.

O tom, čo sa v nešťastný pondelok malo stať, sa pre Nový Čas vyjadril sused rodiny. „Vypadol z traktora rovno na kosačku, lebo na traktore je kosačka hneď za zadným kolesom. Keď je rovná lúka, tak sa kosí aj rýchlosťou viac ako desať kilometrov za hodinu, traktor sa nezastaví tak rýchlo ako auto,“ myslí si Jaroslav. Chlapček chýba kamarátom v škole, kde navštevuje prvú triedu v Hruštíne.

„Je to spolužiak mojej dcérky, dúfam, že sa uzdraví a vráti sa. Dcérka je smutná, kamarát jej chýba,“ povedala mama jednej zo školáčok Lenka. Nový Čas oslovil aj rodičov chlapčeka, do uzávierky sa však nevyjadrili. Nešťastie riešia i muži zákona. „K zraneniu maloletej osoby došlo pri kosení trávy za doposiaľ presne nezistených okolností. V súvislosti s touto udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Na prípade intenzívne pracujeme,“ informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.