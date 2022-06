Zúrivý medveď zaútočil na horského záchranára: Muža museli ratovať v nemocnici

Útokov medveďov na ľudí sa v poslednej dobe objavuje čoraz viac. Horská záchranná služba prehovorila o ďalšom nešťastí. Zviera si tentokrát za obeť vybralo muža z ich radov, horského záchranára.

Nešťastie sa stalo v stredu v poobedňajších hodinách. Záchranár sa počas služby vracal po turistickom chodníku z Novej hole, kde bol vziať zo stanice potrebný materiál a opraviť veterný rukáv na určenie smeru vetra na meteostanici. To však netušil, že dosiaľ bežný pracovný deň mu zúrivé zviera zmení na čistý horor.

Krátko po tom, čo sa muž prebral z prvotného šoku zo stretu so zvieraťom, vyliezol na strom, kde hľadal aspoň dočasný úkryt. Odtiaľ si už muž zavolal pomoc. "Okamžite za ním odišli dvaja kolegovia z Donovalov aj so služobným psom, ktorí zranenému záchranárovi pomohli. Záchranár počas útoku utrpel tržnú ranu na hlave a bol transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici na nevyhnutné ošetrenie," píšu horskí záchranári na sociálnej sieti.

Viac ako 100 ľudí vrátane zástupcov samospráv z Podpoľania, Kremnických vrchov či Liptova v stredu protestovalo pred sídlom Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici. Žiadali regulovaný odstrel medveďa hnedého i odstúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO). "Nemienime ďalej čakať, kým sa niečo stane. Máme tu ďalšie dve zranenia, jedno pri Kremnici a jedno pri Prievidzi. My podľa ústavy musíme chrániť majetok svojich ľudí aj občanov a budeme za nich bojovať," uviedol pre médiá starosta obce Kriváň Imrich Paľko.