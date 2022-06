Sprievodca Milan odhaľuje neslávne známe sídlisko: Toto turistov na Luníku IX fascinuje najviac!

Berie ich na zaujímavé miesta! Luník IX bol kedysi postrachom Košíc a domáci sa tam obávali vstúpiť aj za bieleho dňa.

V poslednom čase však aj vďaka turistickým prehliadkam zavítajú do tejto štvrti stovky ľudí. Turistov túžiacich po nevšednom zážitku tam berie sprievodca Milan Kolcun (52), ktorý sídlisko napriek zlej povesti ukazuje v pozitívnom svetle. Isteže, obria skládka za mestom pripomína, že nie je všetko s kostolným poriadkom. No dávno to už nie je geto. Deti neposedávajú s cigaretami, ale šantia na kolobežkách a hrajú sa na udržiavanom ihrisku. Kam ešte vodí turistov?

Kostol a štóla pápeža Františka

Kostol saleziánov je projektom architekta Michala Baníka. „Má kapacitu 200 ľudí. Autorom výzdoby je Peter Beňo. Veľmi netradične a umelecky stvárnil krížovú cestu prostredníctvom farebných reliéfov. Tento kostol je jediný v Košiciach, ktorý kedy navštívil pápež František. Vstúpil sem predtým, než po požehnaní odišiel,“ prezradil Kolcun. V kostole sa nachádza aj štóla, ktorú mal Svätý Otec na sebe, keď požehnával ľudí.

Myslavská skládka

Z ulíc vidno stále haldy odpadu, tie však nepatria domácim ani sídlisku. Ide o myslavskú skládku odpadu, na ktorej sa od 50. rokov minulého storočia uložili do roku 1990, keď bola jej činnosť ukončená, viac ako 2 milióny m³ odpadu. „Je škandál, že z ulíc Luníka vidno skládku, ktorá pri sídlisku ani nemala vyrásť. Myslavská skládka odpadu je dnes už nefunkčná, ale stále tam je odpad,“ povedal Kolcun.