Michalovčan Alex na frontovej línii s Rusmi: Hrozí Slovákovi basa za pomoc Ukrajincom?! Advokát vysvetľuje

Odišiel pomáhať, no prísne pravidlá mu zakazujú službu v cudzej armáde.

Slovák Alex (19) sa po začiatku ruskej invázie rozhodol odísť na Ukrajinu, kde mesiace pôsobí ako zdravotník. Pre Nový Čas opísal, že pomáha aj ukrajinským vojakom, ktorých zasiahnu nepriatelia. Zákony na Slovensku však neumožňujú Slovákom, aby slúžili v inej armáde bez povolenia prezidentky. Hrozí Alexovi trest?

Alex vo svojom rozprávaní približuje, že pomáha najmä v okolí Charkova a Donecka, čiže na východe Ukrajiny. „Som tu ako dobrovoľník. Išiel som sem nie bojovať do vojska, ale ošetrovať, poskytovať prvú pomoc vojakom, ktorí sú na fronte. Pokiaľ sa k nim nedostane lekár, tak ich ošetrujeme my zdravotníci, ktorí sme s vojakmi,“ uviedol Alex. Nezahmlieva o tom, že hneď v prvý deň mali pohotovostnú situáciu. „Keď pôsobíte v skupinke, je jasné, že keby na nás začali strieľať, tak my opätujeme paľbu, takže teoreticky ako keby som im pomáhal,“ hovorí Alex.

Pochádza z Michaloviec a posledné roky pred vojnou žil v Česku. Aj on sám riešil, ako môže vybaviť povolenie na pôsobenie na Ukrajine, no úrady sa mu neozvali. „Až po tom, ako som sa sem dostal, sa ku mne dostala informácia, že sa na Slovensko nemôžem vrátiť, keďže som sa dopustil vlastizrady. Podľa mňa to nie je žiadna vlastizrada, nakoľko iba zachraňujeme ľudské životy, ja ich nezabíjam. Som zdravotník, ktorý dostal zbraň na svoju vlastnú ochranu,“ skonštatoval Alex.



Nový Čas zisťoval, či sa aj takéto pôsobenie v cudzej krajine, ktorá je vo vojne, ráta na Slovensku za nezákonné. Advokát Róbert Bános hovorí, že všeobecne v prípade, ak občan Slovenska bez povolenia prezidentky koná službu v cudzom vojsku, môže sa dopustiť trestného činu, za čo hrozí 2 až 8 rokov.

Ako to je pri Alexovi

V prípade Alexa to ale môže byť inak. „Pokiaľ však niekto funguje v cudzom vojsku ako zdravotník, IT technik alebo iba šofér sanitky či zásobovacieho vozidla, teda bez toho, aby vykonával vojenskú službu ako vojak alebo aby za cudzie vojsko bojoval, tak takéto konanie nie je trestne postihnuteľné, i keď armáde cudzieho štátu nie vojensky, ale iným spôsobom pomáha,“ vysvetľuje Bános. Ak by sa aj dostal do bojovej situácie s Rusmi, tak by sa to mohlo chápať ako sebaobrana.

„Ak by však išlo výlučne iba o obranu, v prípade ktorej osoba iba odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený zákonom, t. j. vlastný život, uvedené by sa, po zohľadnení okolností prípadu, mohlo chápať aj ako nutná obrana. Ak osoba koná v nutnej obrane, ide o okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu,“ uzavrel.