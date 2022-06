Lengvarský sľuboval, no nič z toho: Prečo minister neprezradil, kde postavia nemocnice?

Hrozí nám blamáž. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) sa už mesiace zastrája, že verejnosti predstaví miesta, kde budú stáť nové nemocnice.

Ešte v stredu dopoludnia to vyzeralo tak, že splní svoj posledný sľub a dá to vláde na schválenie. Atmosféra v koalícii sa však podpísala aj na tomto mimoriadne sledovanom rezorte, kam majú tiecť stámilióny eur z európskeho plánu obnovy. O to väčšie fiasko bude, ak sa koalícia na nových nemocniciach nezhodne do konca júna, keď sa majú ciele výstavby a rekonštrukcie poslať do Bruselu.

Verejnosť už roky za najväčšie problémy Slovenska označuje najmä zdravotníctvo a školstvo. Zatiaľ čo učitelia vyšli do ulíc, aby ukázali svoju nespokojnosť s vládnymi predstaviteľmi, Lengvarský mal v tom čase na rokovaní vlády predstavovať svoj plán na výstavbu nemocníc. K ničomu takému nedošlo.

Ešte v stredu dopoludnia pritom z rezortu zaznievali správy o tom, že minister predloží tento strategický dokument práve 15. júna, ako sľuboval. Uznesenie, ktoré hovorí o tom, na ktoré nemocnice sa môžeme tešiť, však zostalo ukryté pod rúškom tajomstva. Ako to vysvetľuje Lengvarský? „Materiál je v podstate pripravený, do úplnej kvality údajov tam chýba ešte nejaká diagnostika, ktorú dopracujem do konca týždňa,“ povedal minister. To však nie je všetko, problémom sú zas a znova nefungujúce vzťahy v koalícii.

„Vzhľadom na to, že neprebiehajú koaličné rady a partneri neboli informovaní, aký je stav a aké sú naše dátové podklady, dohodlo sa, že to bude zaslané začiatkom budúceho týždňa koaličným partnerom. Je dohoda, že materiály sa pod pazuchou nenosia,“ dodal Lengvarský.

Špekulácie o verziách

Už dlhšie sa hovorí o tom, že v najbližších rokoch majú vzniknúť štyri nemocnice. „Veľké nemocnice budú minimálne dve až tri. Hovoríme aj o rekonštrukcii možno väčšieho počtu lôžok,“ vysvetľuje Lengvarský. Z vnútra rezortu presiakli informácie o tom, že štát ráta s nemocnicami v Martine, Prešove či Trnave, čo Lengvarský nechce potvrdiť.