Mikulec diskutoval s chorvátskym náprotivkom Božinovičom: Podporí vstup krajiny do schengenského priestoru?

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) podporil vstup Chorvátska do schengenského priestoru.

O vstupe do európskych štruktúr, ale aj letnej dovolenkovej sezóne Slovákov v Chorvátsku, krokoch Slovenska v súvislosti s vojnou na Ukrajine či spolupráci hasičských a záchranných zložiek v stredu diskutoval v Splite s chorvátskym podpredsedom vlády a ministrom vnútra Davorom Božinovičom. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

"Členstvo v európskom spoločenstve je jedným zo strategických cieľov zahraničnej politiky tejto prímorskej krajiny, ktorá od 1. januára 2023 zavedie euro ako svoju oficiálnu menu," pripomenula hovorkyňa. Ako uviedla, Chorvátsko už splnilo všetky technické požiadavky pre vstup do schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. Minister vnútra SR podporil okrem Chorvátska pri vstupe do Schengenu aj Bulharsko a Rumunsko.

Ako doplnil Mikulec, na budovaní stáleho zboru Frontexu sa podieľa aj Slovensko vysielaním policajtov do operačných aktivít, a to aj do balkánskych štátov. "Spolupráca s tretími krajinami je dôležitá z hľadiska dosiahnutia cieľov v oblasti migrácie," zdôraznil.

Ministri rokovali aj o bezpečnostných dôsledkoch vojny na Ukrajine. Chorvátsko prijalo od marca takmer 20.000 utečencov, počet žiadostí o medzinárodnú ochranu sa zvýšil o 200 percent. Minister Mikulec informoval chorvátskeho kolegu o monitoringu podozrivých osôb v súvislosti s prevádzačstvom a obchodovaním s ľuďmi. Slovensko intenzívne preveruje všetky hlásenia o potenciálnych obetiach obchodníkov s ľuďmi, podozrenia zatiaľ neboli potvrdené.

Témou rozhovorov bol aj úspešný chorvátsky projekt Bezpečná turistická destinácia, v rámci ktorého sú do Chorvátska v lete vysielaní aj slovenskí policajti. "Slovenským dovolenkárom budú k dispozícii v turistických lokalitách splitsko-dalmatínskeho a primorsko-goranského policajného riaditeľstva," priblížil Mikulec.