Kollár otvorene o zvyšovaní platov v školstve: Nie je to splnené, lebo sa dvaja páni zasekli

Predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) je veľmi ľúto, že zvýšenie platov v školstve je na dvoch koaličných partneroch. Bude robiť všetko pre to, aby ich primäl ku kompromisu. Uviedol to po stretnutí so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

"V tomto prípade, keď každý z jednej strane ustúpi, tak sa bude dať nájsť nejaký konsenzus," povedal Kollár. Poznamenal, že koaličné strany zvýšenie platov zamestnancom školstva sľúbili. "Je to už dávno sľúbené. Len to nie je splnené, lebo sa dvaja páni zasekli," povedal predseda parlamentu s tým, že je potrebné proces uvoľniť a zamestnancom školstva zvýšiť platy. Protest učiteľov oficiálne ukončili, dav sa rozchádza: Šéf odborárov má jasno, budú ďalšie štrajky? Poukázal však na to, že zvýšiť platy bude potrebné aj zamestnancom v zdravotníctve či štátnym úradníkom. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku počas stredy organizoval v Bratislave protestné zhromaždenie. Začalo sa na Námestí SNP, následne sa protestujúci presunuli pred parlament. Účasť bola niekoľko tisíc ľudí. Školskí odborári sú presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie, žiadajú zvýšenie platov v školstve i lepšie podmienky.