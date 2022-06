Po Alexovi nie je ani stopy: Tínedžera od pondelka nikto nevidel! Polícia spustila veľké pátranie

Polícia v Banskej Bystrici intenzívne pátra po nezvestnom 17-ročnom Alexovi Huťovi.

Ako informuje na sociálnej sieti, chlapec odišiel z miesta prechodného bydliska v Banskej Bystrici na neznáme miesto a odvtedy sa neozval.Policajti a hasiči uviedli, že odvtedy vynakladajú maximálne úsilie, aby ho našli čo najskôr.

Rozsiahla pátracia akcia v okolí Banskej Bystrice sa v tejto súvislosti konala aj dnes. „Prepátravalo sa okolie Suchého vrchu, okolie jazera Mútne, odkiaľ policajti prešli až do obce Malachov. Do akcie boli zapojení policajti poriadkovej, kriminálnej, aj dopravnej polície, policajti so služobnými psami a hasiči. Pátralo sa zo zeme, ale vďaka policajnému dronu aj zo vzduchu,“ priblížila polícia. Nezvestného chlapca sa zatiaľ nepodarilo nájsť, v pátraní sa preto bude pokračovať.

Polícia vyzvala verejnosť, aby v prípade akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, zavolali na číslo 158. „Každá, zdanlivo aj nepodstatná drobnosť môže prispieť k jeho záchrane,“ dodali. Policajti z Banskej Bystrice fotografiu nezvestného chlapca zverejnili aj na svojom facebookovom profile.