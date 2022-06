Poslanci OĽANO vyzývajú SaS, aby neblokovala zvýšenie platov učiteľov: Ako reagujú koaličné strany?

Poslanci Národnej rady (NR) SR z OĽANO Mária Šofranko, Richard Vašečka a Marek Šefčík vyzvali SaS, aby prestala blokovať zvýšenie platov v školstve.

Na stredajšej tlačovej konferencii pripomenuli, že zlepšenie platových pomerov učiteľov je súčasťou vládneho programu rovnako, ako aj možnosť nájdenia finančných zdrojov. Nevidia problém vo zvyšovaní niektorých daní.

Šofranko apelovala na hľadanie spoločnej cesty a riešenia. Je presvedčená, že k dohode dôjde a deklarovala pripravenosť podporiť každý dobrý návrh. Vašečka pripomenul, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil návrh na získanie prostriedkov využiteľných na valorizáciu učiteľských platov a spočíva v zdanení negatívnych externalít. Považuje to za spravodlivé. Protestujúcim učiteľom odkázal, že OĽANO je za zvýšenie ich platov a bude "tvrdo rokovať s SaS, aby to neblokovala". Má nádej, že sa to v júni ešte vyrieši.

Líder Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár je za to, aby sa učiteľom zvýšili platy. V tejto súvislosti budú musieť podľa neho minister financií Matovič i minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ustúpiť. "Nejaké zvyšovanie daní niekde bude musieť akceptovať," povedal o Sulíkovi.

Strana Za ľudí podčiarkla potrebu zlepšovania školstva, cestu vidí aj v adekvátne ohodnotení zamestnancov v školstve. "Z osobnej skúsenosti viem, s akými finančnými problémami sa potýkajú zamestnanci v školstve. Mnohí z nich sú aj preto nútení oblasť školstva opustiť," poznamenala podpredsedníčka strany Viera Leščáková. Rovnako pripomenula záväzok z vládneho programu zlepšiť platy učiteľov.