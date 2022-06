Podľa Hegera sa o zvyšovaní platov učiteľov intenzívne rokuje: V tomto vidí zásadný problém

O zvyšovaní platov učiteľov sa intenzívne rokuje, informoval po zasadnutí vlády premiér Eduard Heger (OĽANO).

O téme v stredu hovoril aj s ministrom financií a šéfom OĽANO Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva a lídrom SaS Richardom Sulíkom.

„Veľmi dobre si uvedomujem, že platy učiteľov sú nízke, ale tento stav je tu zanedbávaný dlhodobo. My sme zdedili nejakú situáciu, no nechcem sa vyhovárať na Roberta Fica, hoci mám na to plné právo. Ale fakty sú fakty. Predošlá vláda desať rokov zanedbávala platy učiteľov, tak ich v posledných dvoch rokoch zvyšovala, lebo to chceli dobehnúť,“ povedal premiér. Dodal, že cieľom súčasnej vlády je, aby sa platy učiteľov zvýšili.

"Aby sme mohli učiteľom pomôcť, aby sme im mohli dať ďalšie zdroje, potrebujeme aj zdroje do rozpočtu. Nikto z nás nepočítal pred voľbami s tým, že tu bude pandémia, energetická kríza a vojna," poznamenal Heger. O potrebe dodatočných zdrojov sa podľa svojich slov snaží presvedčiť aj koaličného partnera SaS. Verí, že dohoda je reálna.

Školskí odborári žiadajú od júla zvýšenie platov v školstve o desať percent. V hlavnom meste sa v stredu konalo v tejto súvislosti protestné zhromaždenie s účasťou tisícok ľudí.

Minister financií navrhuje desaťpercentné zvýšenie platov zamestnancov v školstve prostredníctvom zvýšenia daní. Tento návrh koaličná SaS vetovala. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) trvajú na tom, že tieto prostriedky môže pokryť nadvýber súčasných daní.