Fámy o výmene Lengvarského opäť na pretrase: Heger ministra upokojuje, Matovič taký opatrný nie je

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) počul, že by ho chceli vymeniť vo funkcii. Po stredajšom rokovaní vlády to potvrdil po novinárskej otázke, či je pravda, že ho má nahradiť exministerka Andrea Kalavská. Premiér Eduard Heger (OĽANO) mu však povedal, aby si to zatiaľ nevšímal.

"Počul som také rôzne názory, alebo ako to povedať. Skrátka, viem o tom, bol som o tom korektne informovaný a nie je to pravda," povedal Lengvarský. Nekonkretizoval, kto a koho všetko mali pre výmenu ministra osloviť. "Nebudem to komentovať. (...) Pokiaľ mám informácie od pána premiéra, tak v tejto chvíli si to nemám všímať, mi bolo povedané," doplnil. Inou myšlienkou, ako že by mal vo funkcii zotrvať do konca volebného obdobia, sa zatiaľ podľa vlastných slov nezaoberá. Manželka Matoviča poradila prezidentke, že žena sa nemusí do všetkého miešať: Slováci na nej nenechali nitku suchú! Pikantné odkazy O výmene Lengvarského už viackrát hovoril aj minister financií a líder OĽANO Igor Matovič, podľa ktorého je vzhľadom na obrovské zlyhania zrelý na výmenu. Na odchod z funkcie ho začiatkom mája vyzvali aj predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini a exminister zdravotníctva a predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker. Premiér reagoval, že na výmenu ministra nevidí dôvod, pokiaľ bude on a jeho rezort prinášať výsledky.