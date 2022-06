Čaputová je prezidentkou už tretí rok, názor politologičky je jasný: Mohla by sa viac...

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by sa mohla viac angažovať a formulovať svoje politické priority cez vystúpenia ešte predtým, ako konkrétny problém vyhrotia politickí súperi v parlamente. Politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave to uviedla pre TASR v súvislosti so stredajším tretím výročím nástupu Čaputovej do funkcie.

"Ide najmä o načasovanie jej vyhlásení. Nielen reagovať, ale udávať tón verejnému diskurzu. Tu by mohla byť odvážnejšia a rozhodnejšia," myslí si politologička. "Ak by chcela zvýšiť svoj vplyv na hodnotové orientácie spoločnosti, tak asi treba menej vyčkávať a viac sa angažovať," skonštatovala. Prezidentka by podľa Malovej mohla konať napríklad ako pri tzv. prorodinnom balíčku. Ako poukázala, práve prezidentka od vlády požadovala včasnú a adresnú pomoc. Pripúšťa, že takéto vystúpenia môžu spôsobiť aj útoky od jednotlivých politikov, no zároveň umožnia lepšie ovplyvniť verejnú mienku. Čaputová už nie je taká populárna: Strieda ju tento politik! Sociológ vysvetlil, čo k tomu viedlo Celkovo podľa Malovej zostáva prezidentka verná svojim hodnotám a politickým prioritám komunikovaným vo volebnej kampani. "Snaží sa pôsobiť konsenzuálne, svoje rozhodnutia zvyčajne presne zdôvodní a podporí vecnou a právnou argumentáciou. Je to jedna z nemnohých politických predstaviteľov, ktorí sa snažia sa spájať rozdelenú spoločnosť a tlmiť konflikty," ocenila.