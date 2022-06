Spojené voľby majú stáť poriadne veľké peniaze: Aha, kam všade budú smerovať

Jesenné spojené voľby majú stáť vyše 18 miliónov eur. Sumu tvorí 14.707.888 eur z rozpočtu ministerstva vnútra a 3.349.500 eur z rozpočtu Štatistického úradu SR. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktorý má schváliť vláda. Návrh harmonogramu zverejnili na medzirezortné pripomienkovanie.

Financie rezortu vnútra sa podľa navrhovaného materiálu použijú najmä na mzdy členom volebných komisií a odmien členom a zapisovateľom jednotlivých volebných komisií. Ďalej na tlač hlasovacích lístkov a ďalších dokumentov, tiež na zabezpečenie činnosti volebných komisií, ako aj vybavenie volebných miestností.

Peniaze majú ísť aj na ochranu verejného poriadku v deň volieb. Financie určené pre Štatistický úrad SR majú ísť na spracovanie výsledkov volieb.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.