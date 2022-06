Szabó prvýkrát vypovedal o príprave vrážd prokurátorov: Ohavné detaily a cifry za zabitie

Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) potvrdil, že si u neho mal Zoltán Andruskó objednať vraždy troch súčasných prokurátorov. Vykonať ich mal spolu s bratrancom Miroslavom Marčekom. Tomáš Szabó už skôr priznal pred súdom vinu. Vypovedať sa rozhodol až teraz.

Tvrdí, že na nich Zoltán Andruskó tlačil, aby vykonali vraždu súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku čím skôr. Objednávka mal prísť v lete 2017. "Povedal, že má vedomosť o tom, že Žilinka zvykne často chodiť s rodinou, deťmi a manželkou," zdôraznil. V nevyhnutnom prípade mala byť podľa jeho slov zlikvidovaná aj prokurátorova rodina. Aj preto sa podľa jeho slov rozhodli dať od prípadu "ruky preč". Za Žilinkovu vraždu mal Tomáš Szabó spolu s Miroslavom Marčekom dostať 70 000 eur. Za každého člena rodiny po 10 000 eur.

"Popritom nám (Zoltán Andruskó, pozn. TASR) spomenul, že by bola do budúcna likvidácia ďalšieho dotyčného," podotkol Tomáš Szabó. V tomto prípade malo ísť o súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a odmenu 200 000 eur. "Ani si nepamätám, že by sme to potom niekedy rozoberali," priblížil obžalovaný.