Na rozhodnutie o protiinflačnom balíčku si ešte počkáme: Poslanci hlasovanie odložili

O tzv. protiinflačnom balíčku, ktorý parlamentu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová, majú poslanci Národnej rady (NR) SR hlasovať až o týždeň v utorok (21. 6.) popoludní.

Pre TASR to uviedol predseda klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že sa na tom dohodlo poslanecké grémium. Viacerí poslanci z OĽANO, ktorí by chceli hlasovať za prelomenie veta, by nemohli podľa neho prísť. Niektoré strany zatiaľ jasne nepovedali, ako budú pri vetovanom zákone hlasovať.

Šipoš verí, že poslanci hnutia budú jednotní pri hlasovaní. "Včera sme mali klub, neuzavreli sme to, diskusia prebieha," povedal pre TASR. Nekonkretizoval, koľkí poslanci OĽANO by nechceli podporiť prelomenie veta.

Poslanci Sme rodina majú o svojom postoji podľa šéfa klubu Petra Pčolinského ešte rokovať. Takisto diskutujú aj štyria poslanci Za ľudí. SaS nebude podľa predsedníčky klubu Anny Zemanovej prelamovať veto prezidentky. Vetovaný zákon bol pôvodne naplánovaný v úvode programu schôdze.

SaS je podľa Zemanovej za to, aby tento zákon nebol schválený. Podpredseda strany a minister školstva Branislav Gröhling vyhlásil, že schválením zákona zoberú poslanci financie mestám a obciam. "Mestá a obce sa starajú o naše najmenšie deti v materských školách, ktoré financujú," skonštatoval v stanovisku.