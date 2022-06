Pellegrini urguje vládu, aby pomohla seniorom: Drsné výčitky a obvinenia z klamstva

Strana Hlas-SD žiada vládu, aby poskytla seniorom okamžitú finančnú pomoc.

Ako na tlačovej besede uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, na Slovensku čelíme obrovskému zvyšovaniu cien. Táto situácia je tu podľa neho už niekoľko mesiacov a vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) to nerieši. Seniori podľa Pellegriho márne čakajú, ako im vláda pomôže so zdražovaním. Vládna koalícia by preto podľa neho mala v parlamente podporiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, ktorú predložili do parlamentu.

„Vláda opakuje lož, ako už dôchodcom pomohla a nemajú už nič čakať," povedal líder strany Hlas-SD. Tvrdí, že skoršie vyplatenie trinástych dôchodkov nie je skutočnou pomocou. „Nie je to nič navyše," zdôraznil. Ani príspevok za očkovanie nebol podľa Pellegriniho pomocou v boji s infláciou. „Dnes inflácia dosahuje 12,6 percenta, je to rekord od roku 2000," povedal. Upozornil na to, že dôchodky sa od začiatku tohto roka zvýšili len o 1,3 percenta.

Zákon o prorodinných opatreniach nepodporia

Opozičná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) nepodporí prelomenie veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri zákone o prorodinných opatreniach. Ako uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, strana nebude súčasťou 76 hlasov, ktoré sú potrebné na opätovné schválenie zákona. „Možno potrebný počet hlasov dodajú fašisti,“ povedal Pellegrini.