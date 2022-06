Komunálne voľby 2022: Pozrite, kto sa bude uchádzať o post primátora Skalice

O post primátora Skalice sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Vladislav Horňák.

Informoval o tom na svojej stránke. Horňák uviedol, že do komunálnej politiky vstúpil pred takmer štyrmi rokmi s podporou strany SaS na pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva. "V kampani som spolupracoval na programe, ktorým sa predstavilo súčasné vedenie mesta. Dôvera, ktorú som vložil do tejto spolupráce, však krátko po menovaní do funkcie viceprimátora narazila na stranícke praktiky OĽANO a osobné záujmy, ktoré neboli zlučiteľné s mojimi hodnotami a svedomím," uviedol kandidát na primátora.

Súčasný poslanec v minulosti pracoval aj na Mestskom úrade v Skalici ako vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu. "Podieľal som sa na projektoch, ktoré dlhodobo pozitívne ovplyvnili kvalitu života v meste. Práca v samospráve ma napĺňa rovnako ako pred rokmi a skúsenosti z obdobia práce na mestskom úrade, ako aj poslanca mestského zastupiteľstva či skúsenosti občianskeho aktivistu a podnikateľa by som rád tomuto mestu odovzdal," informoval kandidát na primátora.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra.