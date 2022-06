Osud Matovičovho balíčka je neistý: Ako budú hlasovať v OĽANO? Kollár má na vec jasný názor

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a predseda strany Spolu Miroslav Kollár nepodporí v parlamente prelomenie veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej týkajúce sa finančného balíčka ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

Podľa Kollára obchádzajú Matovičove nesystémové riešenia sociálny dialóg, platný legislatívny proces, ohrozujú financie samospráv a aj pravidlá rozpočtovej bezpečnosti. Uviedol to v tlačovej správe.

„Ak by chcel Igor Matovič pomôcť rodinám, najmä tým najviac ohrozeným chudobou, tak by počúval expertov. Tí sa zhodli, že efektívna štátna pomoc rodinám v ťažkej ekonomickej situácii má byť postavená na troch pilieroch – má byť adresná, včasná a dočasná. Matovičov balíček je plošný, neadresný a trvalý. Navyše, väčšina opatrení mala začať platiť až od budúceho roka, takže nie je ani včasný,“ vyhlásil Kollár.

Predseda strany Spolu doplnil, že ak chce Matovič vytvárať žičlivé prostredie pre rodiny, mal by začať budovaním fungujúceho a spravodlivého štátu. Je tiež presvedčený, že prorodinné opatrenia sa nedajú robiť na úkor rozpočtov samospráv.

Poslanecký klub OĽANO sa ešte nedohodol, ako bude hlasovať

Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zatiaľ neprijal konečné stanovisko k tomu, ako bude hlasovať o zákone o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie do parlamentu. Klub o vete prezidentky diskutoval v pondelok 13. júna do polnoci a potom prerušil rokovanie. Dnes bude v rokovaní pokračovať. Pre agentúru SITA to povedala poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO).

Na schôdzi, ktorá sa začína dnes o 13:00, majú poslanci prerokovať a hlasovať o vetovanom zákone o prorodinných opatreniach. Hlava štátu vetovala tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, prezidentka avizovala, že sa obráti na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.