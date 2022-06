Matoviča čaká hlasovanie: Potopí mu rodinný balíček aj parlament?! Aké možnosti sú na stole

Schválenia sa vôbec nemusí dočkať. Minister financií Igor Matovič (49) sa síce na bilbordoch už chváli tým, že splnil sľub 200 eur na dieťa, no nie je to tak ani zďaleka.

Jeho návrh zákona okresala prezidentka na polovicu a ani to mu nemusí prejsť. Parlament sa zákonom má zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína dnes, no objavujú sa úvahy poslancov OĽaNO, že druhýkrát návrh nepodporia.

Poslanci majú tri možnosti, ako môže hlasovanie o Matovičovom rodinnom balíčku dopadnúť. Najhorší variant pre lídra OĽaNO je ten, že parlament ho neschváli vôbec a v tom prípade by nepomohlo, že časť nárastu prídavkov na dieťa či daňového bonusu prezidentka Zuzana Čaputová nevetovala. Prvýkrát mu ho odkleplo 83 poslancov, teraz potrebuje aspoň 76 hlasov. Bez kotlebovcov a ďalších extrémistov však nemá šancu. Smer a Hlas mu podporu odmietajú dať, rovnako ako SaS s tým, že ide o obrovský balík peňazí, ktorý nevyrieši problémy s infláciou.

Zdá sa však, že problémy bude mať Matovič aj vo vlastnom klube OĽaNO. „Pre mňa osobne by bol vážny problém, ak by sa mal tento návrh schvaľovať v spolupráci s fašistami,“ povedal nám Kristián Čekovský z OĽaNO. Rovnako jeho kolega Juraj Krúpa tvrdí, že časť poslancov u nich podporuje veto prezidentky. Problémy majú už aj poslanci Za ľudí. Matovič je za to, že by veto mali prelomiť a nechať rozhodnúť súd o tom, či balík prijali v súlade s ústavou.