Pozašívaný Marián po útoku zúrivej medvedice: Mrazivé detaily stretu, opísal aj ďalší problém

Prehovoril z nemocnice! Marián (58) z Hornej Vsi (okr. Žiar nad Hronom) zažil cestou do práce, ktorou chodí už roky, minúty plné hrôzy. V polovici jeho obvyklej trasy ho napadla medvedica, ktorá mu spôsobila rozsiahle poranenia hlavy. Napriek tomu, že bol celý od krvi, zvládol odkráčať domov po vlastných. Skončil v nemocnici a je rád, že žije.

Marián si cestu do práce už štyri roky razí cez les. V Kopernici pracuje ako pomocný robotník. Keď bol zhruba v polovici, cestu mu skrížila rozzúrená medvedica s mláďaťom. „Bola poriadne veľká, mohla mať aj okolo 200 kg a mláďa zhruba rok. Zrúkla a okamžite na mňa skočila. Boli to sekundy. Aj som sa snažil pohľadať nejakú palicu, no nestihol som urobiť takmer nič,“ opisuje nebezpečný stret s medvedicou otec dvoch detí a dodáva: „Zrúkol som na ňu aj ja a ona potom odišla. Neviem, čo mi to zišlo na um, bol to reflex, akýsi pud sebazáchovy,“ domnieva sa Marián.

Medvedica mu spôsobila rozsiahle poranenia v oblasti hlavy. Napriek tomu, že krvácal, nestratil duchaprítomnosť a keď mu manželka nerozumela v telefóne, sám sa vybral domov. „Po ceste som sa zastavil pri studničke, kde som sa snažil ešte umyť a zastaviť krvácanie,“ dopĺňa Marián. Následne po neho prišla záchranka a zobrala ho do nemocnice. Skončil na chirurgii, kde mu zašili obrovské rany na hlave.

„Roky chodím do lesa a toto bolo moje prvé stretnutie s našou najväčšou šelmou a dúfam, že aj posledné. No na les nezanevriem, nemám na to dôvod,“ povedal statočný muž, ktorý je rád, že sa mu nestalo nič horšie. Mrzí ho len to, že nebude môcť ísť tak skoro do práce. Rodina totiž žije v skromných podmienkach, manželia Marián a Katarína sa starajú o autistickú dcérku Aničku a neter, polosirotu Elizabet Viktóriu. Starostka Hornej Vsi Simona Holicová však hľadá spôsob, ako by rodine aj s dobrovoľníkmi pomohla.

Maco útočil aj v Porube!

V Porube (okr. Prievidza) napadol v pondelok medveď staršieho muža. S poraneniami ruky ho previezli do nemocnice. „Pán bol dohryzený, previezli ho do nemocnice, podľa mojich informácií má byť v stabilizovanom stave,“ povedal starosta Tomáš Tóth. K útoku podľa neho došlo v blízkosti kaplnky, približne 200 až 300 metrov nad zastavaným územím obce. „Je to najvyhľadávanejšie miesto v obci, keďže sa tam nachádza kaplnka a liečivý prameň. Cez víkend tam chodia stovky ľudí,“ priblížil. „Ešte sa nestalo, aby bol medveď tak blízko k dedine,“ dodal starosta.