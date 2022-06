Ako mohol všetkých oklamať?! Volodymyr sa priznal k vražde Márie († 21): Uhrá to na nepríčetnosť?

Vraždu krásnej Ukrajinky Márie († 21) sprevádza množstvo otáznikov. Hoci sa najskôr zdalo, že študentka zomrela pre náhle zdravotné problémy, po šiestich dňoch sa k vražde priznal jej kamarát a spolužiak Volodymyr (21).

V piatok dokonca s policajtmi absolvoval aj rekonštrukciu prípadu na mieste činu. Sudca v nedeľu poslal Volodymyra do väzby, pričom mu hrozí až 20 rokov za mrežami. Motív tohto ohavného činu je zatiaľ neznámy. Bude sa to snažiť Volodymyr uhrať na nepríčetnosť?

Polícia sa spočiatku nevyjadrovala, že Mária bola zavraždená. Po nájdení jej tela začali trestné stíhanie vo veci usmrtenia a nariadili pitvu. Skúsený bývalý kriminalista Matej Snopko vysvetľuje, že nájdenie a zaistenie stôp po škrtení alebo hrdúsení je výlučne v kompetencii súdneho lekára. „Toto spoľahlivo ukáže len pitva,“ uviedol Snopko. Podľa neho určenie, čo sa vlastne stalo, je vysoko odborná práca, ktorá nie je v kompetencii akokoľvek skúseného policajta.

Falošné alibi

Snopko pripúšťa možnosť, že páchateľ išiel vo štvrtok vyznať Márii svoje city. „Zmenil si aj status na sociálnej sieti, že je vo vzťahu. Podľa mňa chcel, aby už neboli len kamaráti a snažil sa ju presvedčiť. Mária mohla byť voči nemu odmietavá a možno ho aj rázne schladila s tým, že on nie je jej typ,“ uviedol bývalý kriminalista. Pokračoval, že páchateľ je podľa jeho informácií chlapec z dobrej a zo vzdelanej rodiny, doma boli naňho asi hrdí a možno si myslel, že ho Mária vníma inak.

„Možno stačilo, aby mu kruto udrela na jeho citlivú strunu a on by ju mohol chcieť zo zúfalstva umlčať. Je možné, že páchateľ po čine v stave zlosti odišiel. Avšak občas zvykne nastúpiť aj svedomie. Človek v tejto situácií si niekedy uvedomí, že si zničil život,“ uvažuje Snopko a pokračuje: „Postupne ho to začalo ničiť, upadal do depresie. Musel niečo spraviť, ale nechcel skončiť vo väzení.“