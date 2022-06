Pátracia akcia na Domaši: Patrik zmizol pod hladinou a už sa nevynoril! Zdrvená rodina prehovorila

Výlet s kamarátmi na Domašu sa zmenil na nočnú moru.

V nedeľu nasadli štyria mladí ľudia do člna. Dvaja z nich vyskočili a chceli si zaplávať, no jeden z dvojice - Patrik (30) z Veľkého Slivníka (okr. Prešov) - sa viac nevynoril. Záchranné zložky po ňom neúnavne pátrali aj v pondelok. Šanca, že ho nájdu živého, je podľa veliteľa zásahu Petra Kordila minimálna.

V Patrikovej rodine zavládol smútok. Býval so svojou babkou v rodinnom dome. Tá preplakala celý pondelok. Utešovala ju Patrikova teta, ktorá tiež ledva stála na nohách. „Bol to veľmi dobrý chlapec. Mal rád zvieratá, jazdil na motorke a fotografoval,“ povedala užialená teta. „Veľmi rád cestoval. Často chodieval do zahraničia. Či už pracovne, alebo spoznávať krajiny. Často jazdil aj na Domašu. Mal ju veľmi rád a ona si ho vzala,“ zlomene dodala teta.