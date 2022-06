Pred tragédiou hádzal Peter († 66) deťom z kokpitu cukríky: Dojemné odkazy do neba

Zomrel pri tom, čo najviac zbožňoval. Obrovská tragédia sa odohrala pri prezentácii malého športového lietadla na letisku v Komoči (okr. Nové Zámky).

Stroj, v ktorom sa nachádzal Peter († 66) z Lučenca a Čech Jiří (57), sa z ničoho nič zrútil na pole. Peter po prevoze do nemocnice zomrel. Jeho smrť hlboko zasiahla nielen jeho rodinu či priateľov, ale aj učiteľov a bývalých študentov strednej školy, kde dlhé roky učil. Zbožňovali ho aj deti. Len pred pár dňami ich v rámci osláv ich sviatku bral na vyhliadkové lety a z kokpitu im hádzal cukríky.

Smrť skúseného pilota si ni­kto nedokáže vysvetliť. Nikto nechápe, čo sa v nedeľu dopoludnia po vzlietnutí na letisku v Komoči mohlo v kokpite odohrať. Bývalý pedagóg Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci totiž pilotoval malé lietadlá dlhé roky. Dokonca robil aj vyhliadkové lety. Deň pred tragédiou bol v Uhorskom, kam ho pozvali na oslavy Dňa detí, a malých šarvancov tam bral so sebou na výlety medzi oblaky. A aby nebolo ľúto tým, ktorí zostali na zemi, vyhadzoval im z kokpitu cukríky. Prosto človek so zlatým srdcom. Nedá naňho dopustiť ani lučenecká poslankyňa Rút Olšiaková. „Bol to obetavý otec a profesionálny pilot. Je hrozné, čo sa mu stalo,“ povedala nám.

Rozdával radosť

Podobnej akcie ako v Uhorskom sa týždeň predtým zúčastnil na letisku v Boľkovciach (okr. Lučenec). Vyhliadkový let tam s ním absolvoval malý Peťko, pre ktorého to bol obrovský zážitok. „Cukríky vtedy pršali rovno z oblohy a ségra chytila taký s papierikom ,Let‘. Ona sa však bála ísť, tak som letel ja. Veľmi sa mi to páčilo. Let s ujom pilotom bol úžasný,“ spomína na let Peťko (10). Jeho mamička Andrea ostala zo smrti skúseného pilota šokovaná. „Veľmi ma mrzí, čo sa mu stalo. Bol to veľmi milý a trpezlivý pán. Synček sa z letu veľmi tešil,“ poznamenala smutno.