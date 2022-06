Najlepší výrobca syra Ľuboš: Po bryndzu tohto baču si chodia ľudia z celého Slovenska

Je majster! Cez víkend sa vo Východnej (okr. Liptovský Mikuláš) stal vyštudovaný strojár Ľuboš Bulovský (33) z farmy z Martina najlepším výrobcom syra. Až 35-členná komisia odborníkov z oblasti potravinárstva a chovateľstva ohodnotila výrobky z jeho farmy ako bezkonkurenčne najchutnejšie.

Údené a neúdené syry, žinčicu, parenicu či bryndzu od neho si labužníci nevedia chuťovo, ale aj vzhľadom vynachváliť. Rodinnú farmu so 700 ovečkami vedie s pomocou súrodencov úspešne už desiaty rok.

Ľuboš si vlastnú farmu prenajal v Martine-Záturčí len pred 9 rokmi. Za ten čas sa mu podarilo prepracovať na najvychýrenejšieho syrového majstra na Slovensku a po jeho žinčicu, parenice či bryndzu si ľudia chodia z celého Slovenska. „Je to lopota na 24 hodín denne a sedem dní v týždni, žiaden sviatok ani víkend, zvieratá nemôžete len tak opustiť. Túto prácu môže robiť iba človek, čo má pre zvieratá a prírodu srdce a je ochotný podriadiť tomu všetko. Pomáhajú mi sestra Vlasta a brat Miroslav, takže sme rodinná farma,“ hrdo vyhlásil najlepší výrobca syrov na Slovensku Ľuboš.

O tom, že je najlepší, rozhodla komisia na majstrovstvách Slovenska vo výrobe syrov, ktoré organizuje Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Majster syrár vstáva už po tretej hodine ráno a spať ide okolo 22. hod. „Odjakživa ma to ťahalo k ovečkám, aj keď som vyučený strojár. Mama i otec pracovali so zvieratami, takže som lásku k tomuto povolaniu zdedil po rodičoch,“ dodal. Kuriózne je, že zo súrodencov nie je ani jeden vyučený farmár - Ľuboš a Miroslav (39) sú strojári, Vlasta (28) je kaderníčka.

„Mladých ľudí to odrádza, každý chce mať voľno. My nie, my prácu milujeme. Občas sa niekto z nás utrhne na tri dni na hory, ale inak oddychujeme hlavne v zime. Celú sezónu farmárčime od marca až po koniec októbra a víťazstvo nás nesmierne teší,“ zhodnotila spokojná Vlasta.