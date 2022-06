Heger sa v Nemecku stretne s kancelárom Scholzom: Horúcimi témami plyn aj Ukrajina

Nemecko je pre Slovensko strategický politický a najvýznamnejší ekonomický partner. V súčasnosti ide aj o obranného a bezpečnostného partnera.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) to médiám povedal v lietadle do Berlína, kde sa má stretnúť s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Nemecko podľa Hegera pripravuje výstavbu LNG terminálu a Slovensko by malo záujem o kapacity z tohto terminálu na zásobovanie plynom. Na stretnutí chce zdôrazniť otázku solidarity v prípade náhleho výpadku či prerušenia dodávok plynu. Slovensko potrebuje mať istotu, že táto solidarita zostane zachovaná.

Heger sa bude s kancelárom rozprávať aj o dodávke nemeckých aj slovenských zbraní na Ukrajinu. Rokujú o tom aj ministerstvá obrany. Premiér to podľa vlastných slov podporuje. "Ide o diskusiu, aby oni nám poskytli pásovú techniku a my na základe toho vieme poskytnúť našu techniku Ukrajine," uviedol.

Predseda vlády SR pripomenul, že Nemecko poskytlo Slovensku systém protivzdušnej obrany Patriot. K pomoci sa potom pridalo aj Holandsko. "Slovensko má dnes najlepšie zabezpečenú obranu, akú kedykoľvek malo," skonštatoval Heger s tým, že Patrioty by mohli byť dlhodobo prítomné na Slovensku. Verí, že to nebude problém.

Heger odcestoval na jednodňovú návštevu do Berlína. Navštívi aj Nemeckú spoločnosť pre zahraničnú politiku a položí kvety k pamätníku Berlínskeho múru.