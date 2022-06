Dočkáme sa vyšších platov? Vláda je pripravená rokovať! Krajniakové slová znejú nádejne

Vláda je pripravená na rokovanie o zvyšovaní platov aj pred koncom roka 2022, dokedy platí súčasná kolektívna zmluva.

Uviedol to v pondelok po rokovaní mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR minister práce Milan Krajniak (Smer rodina). Samosprávam podľa neho vláda ponúkala využitie nevyčerpaných eurofondov na zníženie energetickej náročnosti.

"So Združením miest a obcí Slovenska sme sa dohodli na zriadení pracovnej skupiny, ktorá posúdi možnosť, ako využiť nevyčerpané eurofondy na zníženie energetickej náročnosti budov vo verejnom priestore, či už sú to zariadenia sociálnych služieb, regionálne školstvo a ďalšie verejné budovy bez ohľadu na to, či sú štátne, obecné alebo aj neštátne," priblížil.

Druhým výstupom HSR je podľa neho dohoda so zástupcami zamestnancov o zvyšovaní platov. "Sme pripravení odštartovať rokovania o finančných kompenzáciách pre zamestnancov, zjednodušene povedané rokovania o platoch aj pred termínom, ktorý je na základe súčasnej kolektívnej zmluvy stanovený na 1. januára 2023," oznámil Krajniak.

Doplnil, že doterajšia tzv. protiinflačná pomoc vlády nebola cielená na zamestnancov. "Toto sa teraz mení. Otvorením týchto rokovaní vieme pomôcť aj tejto skupine ľudí," dodal minister práce.